29 साल का हुआ देश का पहला सैटेलाइट टीवी चैनल ZEE TV, डॉ. सुभाष चंद्रा ने किया था लॉन्च

नई दिल्लीः आज से ठीक 29 साल पहले 2 अक्टूबर 1992 को एस्सेल ग्रुप (Essel Group) के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने देश का पहला सैटेलाइट टीवी चैनल ( First Satellite TV Channel) ZEE TV लॉन्च किया था. डॉ. सुभाष चंद्रा ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) की भी स्थापना की थी. जी एंटरटेनमेंट की स्थापना 15 दिसंबर 1991 को की गई थी.

ZEE की यात्रा के 29 साल पूरे होने पर कंपनी के मौजूदा सीईओ पुनीत गोयनका ने ट्वीट किया- यह मेरे लिए एक भावनात्मक क्षण हैं, क्योंकि इस अनमोल संस्थान के 29 असाधारण वर्ष पूरे हो रहे हैं. ZEE ने अपने सभी हितधारकों के लिए वर्षों तक जो अपार मूल्य सृजित किया है, उस पर मुझे बेहद गर्व है.

It is a rather emotional moment for me as this precious institution completes 29 extraordinary years. I am extremely proud of the immense value ZEE has created for all its stakeholders over the years. #ZEEturns29

अपने एक अन्य ट्वीट में पुनीत गोयनका ने लिखा -ये आपका प्यार ही है, जिसने हमें ये उपलब्धि हासिल करने में सक्षम बनाया है. इस यात्रा ने मुझे सिखाया है कि जीवन में चुनौती मिलना अपरिहार्य है, लेकिन हार जाना वैकल्पिक है. अभी आगे कई और सफल वर्ष आने हैं.

It is the love you have showered upon us, that has enabled us to achieve these milestones! This journey has taught me that being challenged in life is inevitable, but being defeated is optional. Here's to many more successful years ahead! #ZEEturns29

— Punit Goenka (@punitgoenka) October 2, 2021