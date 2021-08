लड़की ने किया ट्वीट- बिजली नहीं Raghav Chadha चाहिए, आप नेता ने दिया जवाब- मैं मैनिफेस्टो में नहीं

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के युवा नेता राघव चड्ढा (Raghav Chadha) सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं. इस बीच फ्री बिजली से जुड़ा उनका एक ट्वीट सुर्खियों में है. राघव चड्ढा को लेकर जब एक लड़की ने ट्वीट किया तो आप नेता ने ट्वीट कर उसे उतना ही दिलचस्प जवाब दिया. सोशल मीडिया पर इसकी जमकर चर्चा हो रही है.

राजिंदर नगर से विधायक राघव चड्ढा दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के उपाध्यक्ष भी हैं. पार्टी ने सरकार बनने पर पंजाब के लोगों को फ्री बिजली देने का वादा किया है. इसी फ्री बिजली के वादे पर राघव चड्ढा ने एक ट्वीट किया.

इसके बाद कीर्ति ठाकुर नाम की एक लड़की ने कीर्ति ठाकुर नाम की लड़की ने राघव को रिप्लाई किया. लड़की ने ट्वीट किया-मुझे राघव चाहिए, बिजली नहीं. इसके बाद आप नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट कर उसे जवाब दिया. उन्होंने लिखा, मैं घोषणापत्र में नहीं हूं, लेकिन मुफ्त बिजली है.

Vote for Kejriwal and I promise you’ll get free electricty, 24x7. Can’t commit the same about myself though :) https://t.co/F0tqLLp1FL

हालांकि, लड़की का ट्वीट प्रतिबंधित है और इसे पेज पर नहीं देखा जा सकता, लेकिन राघव चड्ढा ने ट्वीट का स्क्रीन शॉट शेयर किया है. उन्होंने ट्विटर पर हुए इस चैट का स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है. कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'केजरीवाल दी गारंटी'.

पंजाब के लोगों से किया वादा

आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि अगर पार्टी पंजाब में सत्ता में आती है तो प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली और पिछले बिजली बिलों में छूट दी जाएगी.

फ्री सुविधाओं पर यूजर्स ने कैसे तंज

राघव चड्ढा के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने दिल्ली में फ्री सुविधाओं को लेकर तंज भी कसे. अरुण शुक्ल नाम के यूजर ने दिल्ली में बारिश से भरी सड़क की फोटो शेयर करते हुए राघव चड्ढा को रिप्लाई किया. उसने लिखा -थैंक यू. पानी फ्री और क्या चाहिए.

वहीं कुछ ने पूछा कि आप सभी को बिजली कैसे मुफ्त देंगे. इसके लिए बजट कहां से आएगा.

Dear Raghav. Please advise us how you give free electricity to all. What's the arrangements you have made. From where the budget is arranged. Someone may bearing the cost. How come it is free when we as a tax payer is contributing for electricity bill.

