ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ,ਜਲਦੀ ਕਰੋ Apply

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਂਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ .ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਛੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਵਿਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 634 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰੋ.

ਵੈਕੇਂਸੀ ਡਿਟੇਲ

ਫਾਇਨਾਂਸ : 81

ਫੋਰੈਂਸਿਕ: 174

ਕਾਨੂੰਨੀ: 131

ਆਈ ਟੀ: 248

ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ - 634 ਪੋਸਟ

ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ

First Police Service in the country to recruit civilian domain experts in such large numbers.

Come, share our vision & help bust crime & criminals:

Apply for 634 Posts on offer in areas, including Legal, Forensics, IT & Finance.

1 CB Written-test scheduled in September 2021. pic.twitter.com/BjwBJwdseu

