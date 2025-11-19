ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ 7-ਸੀਟਰ ਕਾਰ, Ertiga–Innova ਵੀ ਹੋਈ ਫੇਲ

Seven Seater Car: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਚਬੈਕ ਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
Trending Photos
Renault ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੱਤ-ਸੀਟਰ ਕਾਰ, ਟ੍ਰਾਈਬਰ ਦਾ ਫੇਸਲਿਫਟਡ ਸੰਸਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹੈਚਬੈਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੱਤ-ਸੀਟਰ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲੁੱਕਸ
ਰੇਨੋ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਬਰ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈਟੈਕ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਲੋਏ ਵੀਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੇਲਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਬਦਲਾਅ ਟ੍ਰਾਈਬਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਅਤੇ ਫੀਚਰਜ਼
ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 8-ਇੰਚ ਦਾ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਇੰਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਟੋ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਈਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸਦੀ ਮੋਡੀਊਲਰ ਸੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤੀਜੀ ਕਤਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਬੂਟ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ
ਟ੍ਰਾਈਬਰ ਫੇਸਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਸੇ 1.0-ਲੀਟਰ, 3-ਸਿਲੰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 72 PS ਪਾਵਰ ਅਤੇ 96 Nm ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜਣ 5-ਸਪੀਡ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ AMT (ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਮੈਨੂਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ) ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਏਐਮਟੀ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੁਚਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਵੇਰੀਐਂਟ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ
ਰੇਨੋ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਬਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਛੇ ਏਅਰਬੈਗ (ਚੋਟੀ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ABS (ਐਂਟੀ-ਲਾਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਵਰਗੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਕੀਮਤ?
ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ₹5,76,300.00 ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।