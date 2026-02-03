Advertisement
ਪੁਰਾਣੀ SIM ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ! ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ, ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਬਣ ਗਿਆ ਅਮੀਰ

SIM Card Recycling: ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 03, 2026, 10:07 AM IST

Trending Photos

SIM Card Gold: ਚੀਨ ਦੇ ਗੁਆਂਗਡੋਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਈਜ਼ੌ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਆਓ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਆਓ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲਡ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ "ਅਲਕੇਮਿਸਟ" ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ।

ਕੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕਿਆਓ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ, ਖੋਰ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਆਓ ਨੇ ਲਗਭਗ 191 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 200,000 ਯੂਆਨ (ਲਗਭਗ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਟਨ ਈ-ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਇੱਕ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ?

ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 0.001 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਚਿਪਸ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਚਿੱਪ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ?

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਆਓ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ "ਗੋਲਡ ਐਕਸਟ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਈ" ਸਨ। ਕੁਝ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਲਗਭਗ 2,000 ਵਾਰ ਵਿਕਿਆ।

ਕਿਆਓ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਈ-ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

