Siachen News: ਸਿਆਚਿਨ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ

Siachen News: 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਸਿਆਚਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
Trending Photos
Siachen News: 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਸਿਆਚਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਮਨਫ਼ੀ 40 ਤੋਂ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਸਿਆਚਿਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਟੁਕੜੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ।
ਫੌਜ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਭੇਜੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਹੇਠੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ 1 ਸਿਪਾਹੀ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਡਾਭੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇਵਾਭਾਈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਠੰਡ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਚਿਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਈਨਸ 40 ਤੋਂ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਇਸਨੂੰ ਮਾਈਨਸ 5 ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਆਚਿਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ। ਇੱਥੇ, 1984 ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੇਘਦੂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਡਿਊਟੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਗਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟਰ ਨਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ
ਸਿਆਚਿਨ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨ ਹੈਂਡ ਪਰੇਡ ਅਤੇ ਪੈਰ ਪਰੇਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈਕੇਟ, ਹੇਠਾਂ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਨਕਾਂ ਪਹਿਨਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਰਫ਼ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਤ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਤ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਚਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।