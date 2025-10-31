Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2982726
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Bathinda News: 19-20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਥਾਣਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਿਸੀਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਨਹਿਆਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 31, 2025, 02:47 PM IST

Trending Photos

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Bathinda News: ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ, ਸੀਆਈਏ-1 ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਸਾਂਝੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸਨ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੀ 26/27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਿਸੀਆਣਾ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ 3 ਸਥਿਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19-20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਥਾਣਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਿਸੀਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਨਹਿਆਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀ.ਆਈ.ਏ ਸਟਾਫ-1 ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀ ਕਿਲੀ ਵੱਲੋ ਭਿਸੀਆਣਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੋਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ , ਦੋਨੇ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕਾਲੀਏਵਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਮਹਿਮਾ ਤੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੁਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੀਪ ਚਹਿਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਜੋਤਾ ਨੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ਼ ਦੀਪ ਚਹਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਚਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਪ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਗੁਰਵੰਤ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

bathinda newsKhalistani sloganspunjabi news

Trending news

Rajeev Bindal
सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर नाहन में रन फॉर यूनिटी, राजीव बिंदल रहे मौजूद
Sukhpal Singh Khaira
NDPS ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ
Anurag Thakur
अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर तंज, 'विदेश में रहने वाला क्या समझे भारतीय संस्कृति'
punjab holiday news
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਲਕੇ ਰਹੇਗੀ ਛੁੱਟੀ! ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
Vimal Negi Death Case
Vimal Negi Death Case: पेन ड्राइव गायब करने के आरोपी ASI पंकज शर्मा रिहा
Jio
JIO ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ Google AI Pro ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ
jarnail singh bajwa
ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Diljit Dosanjh
ਧਮਕੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, KBC-17 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
Harcharan Singh Bhullar
ਸਾਬਕਾ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ
Sardar Vallabhbhai Patel Jayanti
PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ