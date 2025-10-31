ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Bathinda News: 19-20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਥਾਣਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਿਸੀਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਨਹਿਆਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Bathinda News: ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ, ਸੀਆਈਏ-1 ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਸਾਂਝੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸਨ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੀ 26/27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਿਸੀਆਣਾ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ 3 ਸਥਿਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19-20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਥਾਣਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਿਸੀਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਨਹਿਆਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀ.ਆਈ.ਏ ਸਟਾਫ-1 ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀ ਕਿਲੀ ਵੱਲੋ ਭਿਸੀਆਣਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੋਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ , ਦੋਨੇ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕਾਲੀਏਵਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਮਹਿਮਾ ਤੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੀਪ ਚਹਿਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਜੋਤਾ ਨੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ਼ ਦੀਪ ਚਹਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਚਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਪ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਗੁਰਵੰਤ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ।