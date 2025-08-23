TikTok Ban: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ TikTok ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼
TikTok Ban: TikTok 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 23, 2025, 09:19 AM IST

TikTok Ban: TikTok 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ TikTok ਲਈ ਕੋਈ ਅਨਬਲੌਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ/ਖ਼ਬਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ।" ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ TikTok ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਚੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਵੀਡੀਓ-ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਐਪ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 59 ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ TikTok, WeChat ਅਤੇ Helo ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 29 ਜੂਨ, 2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਪਸ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਬਾਹਰ" ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ "ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ" ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਬਿੰਦੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਪੁਲੇਖ ਪਾਸ, ਸ਼ਿਪਕੀ ਲਾ ਪਾਸ ਅਤੇ ਨਾਥੂ ਲਾ ਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੀਨੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਸੰਪਰਕ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

;