ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ Heater ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਰਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਓ

ਹੀਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਰਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਸਿੱਖੋ - ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾਓ, ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕੋ।
Tips to Keep House Warm: ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਠੰਡੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰੱਖਣਗੇ।
1. ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ
ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਗੱਤੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਓ
ਜੇਕਰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਖਿੜਕੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕੰਧ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗੱਤੇ, ਮੋਟੇ ਕਾਗਜ਼, ਜਾਂ ਫੋਮ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਇਹ ਘੋਲ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
3. ਠੰਡੇ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾਓ
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲ ਜਾਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਠੰਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਪੇਟ ਜਾਂ ਗਲੀਚਾ ਵਿਛਾਓ।
ਇਹ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਰਾ ਤੁਰੰਤ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
4. ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਪਤਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਠੰਢ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:
- ਉੱਨੀ ਜਾਂ ਫਲੈਨਲ ਚਾਦਰਾਂ
- ਮੋਟੀਆਂ ਰਜਾਈ
- ਗਰਮ ਕਵਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।