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हिमाचल में राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने किया ‘तंबाकू मुक्त हिमाचल’ अभियान का शुभारंभ

Governor Kavinder Gupta: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने ‘तंबाकू मुक्त हिमाचल’ अभियान का शुभारंभ किया. यह अभियान प्रदेश के सभी 12 जिलों में चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य युवाओं और आमजन को तंबाकू व नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 13, 2026, 01:51 PM IST

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हिमाचल में राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने किया ‘तंबाकू मुक्त हिमाचल’ अभियान का शुभारंभ

Shimla News: हिमाचल Pradesh में युवाओं को नशे और तंबाकू से दूर रखने के उद्देश्य से मंगलवार को ‘तंबाकू मुक्त हिमाचल’ अभियान की शुरुआत की गई. राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस अभियान का शुभारंभ किया. यह अभियान प्रदेश के सभी 12 जिलों में चलाया जाएगा और इसका उद्देश्य युवाओं व आम लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है.

यह पहल ‘यूथ फॉर वॉलंटरी एक्शन इन हिमाचल’ (युवाह) संस्था द्वारा चलाई जा रही है. कार्यक्रम के दौरान संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ‘यूथ फॉर राइज-नो टू ड्रग्स, यस टू पैशन’ मिशन की जानकारी दी. इसी मिशन के तहत ‘तंबाकू मुक्त हिमाचल’ अभियान को प्रदेशभर में सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है.

युवाओं को जागरूक करने पर जोर
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि संस्था राज्यभर में जागरूकता अभियान, जनसंपर्क कार्यक्रम और सामाजिक गतिविधियों के जरिए युवाओं, विद्यार्थियों और आमजन को नशे और तंबाकू के नुकसान के बारे में जागरूक कर रही है. इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में विशेष अभियान चलाकर नई पीढ़ी को सकारात्मक और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.

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राज्यपाल ने की पहल की सराहना
राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने संगठन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समाज में तेजी से बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए युवाओं में जागरूकता बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि स्वस्थ और जिम्मेदार समाज के निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी अहम भूमिका निभाती है.

उन्होंने संस्था की टीम को भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ कार्य जारी रखने के लिए प्रेरित किया और अभियान की सफलता के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया.

सकारात्मक सोच और शिक्षा पर जोर
राज्यपाल ने कहा कि मूल्य आधारित शिक्षा, सकारात्मक सोच और सामाजिक गतिविधियों में युवाओं की रचनात्मक भागीदारी समाज को बेहतर दिशा देने में मदद करती है. उन्होंने युवाओं से नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और दूसरों को भी इसके प्रति प्रेरित करने की अपील की.

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