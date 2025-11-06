ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖਤਰਨਾਕ ਦਾ ਕਦਮ

Tapa Mandi suicide News: ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੱਸਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
Tapa Mandi suicide News: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਤਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੱਸਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਰੁਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਣਾਅ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਆਈਪੀਐਸ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫ਼ਰਾਜ਼ ਆਲਮ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟ ‘ਚ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।