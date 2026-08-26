/ਘੜੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ; ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲੇ!

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Gharuan Treasure News News: ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੜੂਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘੜੇ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਕੇ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ; ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਰਚਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਈਆਂ।
ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।