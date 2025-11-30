The Pioneer: ਖੇਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਿਸ਼ਮਾ; ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿਛੇ ਵੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ

The Pioneer: ਅੱਜ ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
The Pioneer: ਅੱਜ ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਲੀਗ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਰੰਗੀਨ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਲਾਰਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੀ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਨ ਪਰ ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਟੀ-20 ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਾਂ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਆਈ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।" ਇੱਕ ਆਈ.ਸੀ.ਐਲ. ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਅੱਠ ਜੂਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 2007 ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਐਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।