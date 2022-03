WWE फैन्स को लगा जोर का झटका, जानें रिंग में क्यों नहीं दिखेंगे Triple H

चंडीगढ़- डब्ल्यू डब्ल्यू ई (WWE) बहुत से लोगों के लिए दिलचस्प शो रहा है, हालांकि इसको देखने का ज्यादा शौक युवाओं में देखा जा सकता है. WWE को देखने का शौक रखने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है.

डब्ल्यू डब्ल्यू ई के जाने माने खिलाड़ी ट्रिपल एच (Triple H), उर्फ पॉल लेवेस्क (Paul Levesque) ने खुलासा किया कि उन्हें एक सक्रिय पहलवान के रूप में सम्मान दिया जाता है और उन्होंने इन-रिंग प्रतियोगिता से अपनी सेवानिवृत्ति (retirement) की घोषणा की.

लेवेस्क को पिछले सितंबर में हृदय संबंधी समस्या (Cardiac Issues) का सामना करना पड़ा और रिंग से दूर जाने का निर्णय उसी का परिणाम है.

ट्रिपल एच को प्यार से 'द गेम' कहा जाता है. उन्होंने स्वीकार किया कि उनके दिल की समस्या जानलेवा थी और वह दिल की विफलता में चले गए थे और कहा कि ऐसे उदाहरण थे जिन्हें उन्हें संदेह था कि क्या वह इसे बनाएंगे.

@stephenasmith के साथ एक साक्षात्कार में, @TripleH ने आधिकारिक तौर पर इन-रिंग प्रतियोगिता से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की. 52 वर्षीय लेवेस्क ने कहा कि उन्हें निमोनिया हो गया था, जिससे उनके फेफड़े और हाथ तरल पदार्थ से भर गए थे. एक सामान्य हृदय इजेक्शन अंश 55-60 प्रतिशत पर संचालित होता है, लेकिन लेवेस्क का 12 प्रतिशत तक गिर गया था.

BREAKING: @TripleH announced his retirement from in-ring competition on @espn @firsttake with @stephenasmith. pic.twitter.com/qnyw9NVtv4

— WWE (@WWE) March 25, 2022