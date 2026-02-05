UIDAI ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! 2.5 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਡਿਲੀਟ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ

UIDAI ਨੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
Trending Photos
UIDAI: ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। UIDAI ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ (ਡਿਲੀਟ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਧਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 134 ਕਰੋੜ ਸਰਗਰਮ ਆਧਾਰ ਧਾਰਕ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, UIDAI ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
UIDAI ਨੇ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ
28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, UIDAI ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ mAadhaar ਐਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
-ਇੱਕ ਐਪ ਵਿੱਚ 5 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
-ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਾਕ/ਅਨਲੌਕ ਵਿਕਲਪ
-QR ਕੋਡ-ਅਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ, ਭੌਤਿਕ ਆਧਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
-ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਸਹੂਲਤ
-ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਮ ਬਾਈਡਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
UIDAI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।