Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3191232
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ऊना में भीषण आग का तांडव! मिनटों में जली मजदूरों की कई झुग्गियां, लाखों का नुकसान

Una Fire News: हिमाचल के ऊना में भीषण आग से प्रवासी मजदूरों की झुग्गियां जलकर राख. फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू, कोई जानी नुकसान नहीं. प्रशासन राहत कार्य में जुटा.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 24, 2026, 04:15 PM IST

Trending Photos

ऊना में भीषण आग का तांडव! मिनटों में जली मजदूरों की कई झुग्गियां, लाखों का नुकसान

Una News: ऊना के पुराना होशियारपुर रोड क्षेत्र में शुक्रवार को अचानक लगी भीषण आग ने प्रवासी मजदूरों की बस्ती को तबाह कर दिया. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई झुग्गियां जलकर पूरी तरह राख हो गईं. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मजदूरों का सारा सामान जलकर खाक हो गया.

अचानक भड़की आग, तेजी से फैली लपटें
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग अचानक लगी और कुछ ही देर में पूरी झुग्गी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया. घटना के समय कई मजदूर गेहूं की कटाई के लिए बाहर गए हुए थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया. हालांकि अंदर मौजूद सामान और जरूरी दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए.

फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू
आग लगने की सूचना मिलते ही फायर विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी झुग्गियां जल चुकी थीं. राहत और बचाव कार्य में स्थानीय लोग भी जुटे रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

आग लगने के कारणों की जांच जारी
मौके पर पहुंचे डीएसपी अजय ठाकुर ने बताया कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच की जा रही है. पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है.

प्रशासन ने शुरू किया राहत कार्य
जिला प्रशासन ने प्रभावित मजदूरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है. साथ ही नुकसान का आकलन किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द राहत प्रदान की जा सके. अस्थायी ठहरने और खाने-पीने की व्यवस्था भी की जा रही है.

रोते-बिलखते दिखे मजदूर, उजड़ गया आशियाना
घटना के बाद प्रवासी मजदूर और उनके छोटे-छोटे बच्चे सदमे में नजर आए. उनके चेहरे पर अपने आशियाने के जलने का दर्द साफ झलक रहा था. कई परिवारों के पास अब पहनने के कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा है.

TAGS

Una NewsUna Fire NewsHimachal Pradesh

Trending news

Raghav Chadha joins BJP
AAP ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, Raghav Chadha ਸਮੇਤ 3 MP ਹੋਏ BJP ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ
Gurdaspur News
ਦੁਬਈ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭੇਦਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ
Mohali News
ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Nurpur news
दिव्यांग युवक मोहित कंदोरिया ने रचा इतिहास, बिना कोचिंग पास की UGC NET परीक्षा
Punjab Police Sampark Abhiyan
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ‘ਸੰਪਰਕ ਅਭਿਆਨ’ ਸ਼ੁਰੂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ
TIME100 Next India launch
TIME Magazine ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ‘TIME100 Next India’ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ
Himachal Panchayat Elections 2026
नूरपुर पंचायत चुनाव: कांग्रेस ने विक्रम बिट्टू को घोषित किया जिला परिषद प्रत्याशी
Sultanpur Lodhi news
ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਚਾਚਾ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਭਤੀਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
CM सुक्खू का भाजपा पर हमला! “महिला आरक्षण पर ड्रामा, असली मुद्दों पर चुप्पी”
Mansa news
ਭਿੱਖੀ ‘ਚ ਠੱਗ ਪੰਡਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਰਾਰ