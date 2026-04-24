ऊना में भीषण आग का तांडव! मिनटों में जली मजदूरों की कई झुग्गियां, लाखों का नुकसान

Una News: ऊना के पुराना होशियारपुर रोड क्षेत्र में शुक्रवार को अचानक लगी भीषण आग ने प्रवासी मजदूरों की बस्ती को तबाह कर दिया. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई झुग्गियां जलकर पूरी तरह राख हो गईं. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मजदूरों का सारा सामान जलकर खाक हो गया.

अचानक भड़की आग, तेजी से फैली लपटें

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग अचानक लगी और कुछ ही देर में पूरी झुग्गी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया. घटना के समय कई मजदूर गेहूं की कटाई के लिए बाहर गए हुए थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया. हालांकि अंदर मौजूद सामान और जरूरी दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए.

फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू

आग लगने की सूचना मिलते ही फायर विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी झुग्गियां जल चुकी थीं. राहत और बचाव कार्य में स्थानीय लोग भी जुटे रहे.

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आग लगने के कारणों की जांच जारी

मौके पर पहुंचे डीएसपी अजय ठाकुर ने बताया कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच की जा रही है. पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है.

प्रशासन ने शुरू किया राहत कार्य

जिला प्रशासन ने प्रभावित मजदूरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है. साथ ही नुकसान का आकलन किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द राहत प्रदान की जा सके. अस्थायी ठहरने और खाने-पीने की व्यवस्था भी की जा रही है.

रोते-बिलखते दिखे मजदूर, उजड़ गया आशियाना

घटना के बाद प्रवासी मजदूर और उनके छोटे-छोटे बच्चे सदमे में नजर आए. उनके चेहरे पर अपने आशियाने के जलने का दर्द साफ झलक रहा था. कई परिवारों के पास अब पहनने के कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा है.