ऊना में युवक को किडनैप कर बेरहमी से पीटने का मामला, लोगों ने लगाया जाम; पुलिस जांच में जुटी

Himachal Crime News: ऊना में कैफे कर्मचारी के साथ कथित मारपीट और करंट देने के आरोपों के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
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Una News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक युवक के साथ कथित बर्बर मारपीट का मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. घटना से गुस्साए लोगों ने देर शाम ऊना-हमीरपुर रोड पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और कार्रवाई का भरोसा देकर जाम खुलवाया.
जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले शहर के एक कैफे में आग लगने की घटना हुई थी. इसी मामले को लेकर कैफे में काम करने वाले युवक दीपांशु पर शक जताया जा रहा था. लोअर अरनियाला निवासी दीपांशु ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि कैफे संचालक और अन्य लोगों ने उसे जबरन गाड़ी में बैठाया, उसके साथ मारपीट की और करंट के झटके भी दिए.
पीड़ित युवक का कहना है कि कैफे में लगी आग में उसकी कोई भूमिका नहीं थी, इसके बावजूद उसे प्रताड़ित किया गया. मामले की शिकायत मिलने के बाद ऊना थाना सदर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया. लोगों ने ऊना-हमीरपुर मार्ग पर जाम लगाकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नाराजगी जताई.
पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाया और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम समाप्त किया गया.
पीड़ित परिवार ने मांगा इंसाफ
पीड़ित युवक के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके बेटे के साथ बेहद बेरहमी से मारपीट की गई है. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की है. पुलिस का कहना है कि युवक का मेडिकल करवाया जाएगा और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.