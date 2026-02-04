Shocking Video: ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 'Underwear' ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਲੋਕ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ

Underwear Vending Machine: ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਪਸ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਜਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਹੋਈ ਪਾਈ ਗਈ।
Delhi Metro Underwear Vending Machine: ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਰੋਹਿਣੀ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਪਸ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਜਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਮਿਲੀ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਨੈਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ?
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੈ। ਅੰਦਰ, ਸ਼ੈਲਫਾਂ 'ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ?
ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਔਰਤ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਟਰੋ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਲੋਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲਈ ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ?
1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਦਾਗ-ਧੱਬਿਆਂ ਦੌਰਾਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਪਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।