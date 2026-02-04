Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3097277
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

Shocking Video: ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 'Underwear' ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਲੋਕ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ

Underwear Vending Machine: ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਪਸ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਜਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਹੋਈ ਪਾਈ ਗਈ।

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 04, 2026, 08:24 AM IST

Trending Photos

Shocking Video: ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 'Underwear' ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਲੋਕ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ

Delhi Metro Underwear Vending Machine: ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਰੋਹਿਣੀ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਪਸ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਜਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਮਿਲੀ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਨੈਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ?

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੈ। ਅੰਦਰ, ਸ਼ੈਲਫਾਂ 'ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Billu Baddie (@baddie.billu)

ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ?

ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਔਰਤ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਟਰੋ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਲੋਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲਈ ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ?

1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਦਾਗ-ਧੱਬਿਆਂ ਦੌਰਾਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਪਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

TAGS

Underwear Vending Machine

Trending news

Terrible Bus Accident
Terrible Bus Accident: ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ...
punjab weather
Weather Alert: ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ... 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਮਚਾਏਗਾ ਤਬਾਹੀ!
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਫਰਵਰੀ 2026
Guru Tegh Bahadur Peeth
केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में गुरु तेग बहादुर पीठ स्थापित होगी
Aman arora news
ਕਾਨੂੰਨ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਿਆਸੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ- ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
Kapurthala news
ਕਪੂਰਥਲਾ CIA ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਾਬੂ
Fake Health Minister Arrested
ਨਕਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Mohali News
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ
harjot singh bains
ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ PHD ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
Vigilance Bureau
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਰੈਂਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ