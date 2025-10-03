ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੌਰਾ, ਦੇਣਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੋਹਫੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ₹325 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਹੀਂ, ਛਾਛ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਖਾਦੀ ਕਾਰੀਗਰ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ 2,200 ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ₹301 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੇ PMEGP ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਵੰਡਣਗੇ।
Trending Photos
Amit Shah Haryana Visit: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ
- ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਰੋਹਤਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਆਈਐਮਟੀ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਾਬਰ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।
- 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ, ਛਾਛ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਦਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ: 150 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ
ਛਾਛ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ: 3 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ
ਦਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ: 10 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ
ਮਿਠਾਈਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ: 10 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ
-ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਗਭਗ 1,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
-ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਖਾਦੀ ਕਾਰੀਗਰ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ 2,200 ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣਗੇ।
-'ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ' ਦੇ ਥੀਮ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ PMMY ਤੋਂ 301 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ PMMY ਯੂਨਿਟਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਣੇ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।
-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ
-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।
-ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪੰਜ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
-ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 10 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ₹825 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ।