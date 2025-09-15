ਅੱਜ ਤੋਂ UPI 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ

UPI Rule Change: ਅੱਜ ਤੋਂ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਰ 12 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
UPI Payment New Rule: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ?
ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ -
-ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (Insurance Premium)
-ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ (Capital Market)
-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ (Credit Card Bill)
-ਕਰਜ਼ਾ/EMI ਭੁਗਤਾਨ
-ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨ
-ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ 12 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
|ਸ਼੍ਰੇਣੀ
|ਪਿਛਲੀ ਸੀਮਾ
|ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ
|ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ
|₹5 ਲੱਖ/ਦਿਨ
|₹10 ਲੱਖ/ਦਿਨ
|ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ
|₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ
|₹5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ₹6 ਲੱਖ/ਦਿਨ
|ਕਰਜ਼ੇ / EMI
|₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ
|₹5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ₹10 ਲੱਖ/ਦਿਨ
|ਯਾਤਰਾ ਭੁਗਤਾਨ
|ਸੀਮਤ
|₹5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ
|P2P ਲੈਣ-ਦੇਣ
|₹1 ਲੱਖ/ਦਿਨ
|₹1 ਲੱਖ/ਦਿਨ (ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ)
PhonePe, Paytm, Google Pay ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਾਅ?
PhonePe: ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ KYC 'ਤੇ ₹10,000/ਦਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੂਰੇ KYC 'ਤੇ ₹4 ਲੱਖ/ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹5 ਲੱਖ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ/ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈ।
Paytm: ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਾ ₹1 ਲੱਖ/ਦਿਨ, ₹20,000/ਘੰਟਾ ਅਤੇ 5 ਲੈਣ-ਦੇਣ/ਘੰਟਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
Google Pay: ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਾ ₹1 ਲੱਖ/ਦਿਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
-ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
-ਬੀਮਾ, ਨਿਵੇਸ਼, ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ
-ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ
-ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ
-ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ UPI ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।