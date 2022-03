UPSC NDA Admit Card 2022: परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, Direct Link से करें डाउनलोड

चंडीगढ़- UPSC NDA Admit Card 2022- युवाओं के लिए बहुत सी परीक्षाएं निकल रहीं हैं. जिनमें एक एनडीए की परीक्षा है, जिसमें बहुत से युवाओं ने आवेदन किया है.

संघ लोक सेवा आयोग (The Union Public Service Commission) (UPSC) ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (National Defence Academy) (NDA) और नौसेना अकादमी परीक्षा (Naval Academy Examination) (I), 2022 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं.

परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवार अब यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in से अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं. यूपीएससी की ओर से एनडीए परीक्षा का आयोजन 10 अप्रैल 2022 को पूरे देश में किया जाएगा.

ऐसे करें UPSC को एडमिट कार्ड डाउनलोड-

• आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं.

• होमपेज पर, 'एडमिट कार्ड' (Admit Card) के लिंक पर क्लिक करें.

• नई विंडो पर, 'यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ई-प्रवेश पत्र' (E-Admit Cards for various Examinations of UPSC) के लिंक पर क्लिक करें.

• 'राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा (I) (National Defence Academy and Naval Academy Examination), 2022' पढ़ने वाले डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें.

• नए पेज पर, डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें.

• पंजीकरण आईडी या रोल नंबर (registration ID or roll number) के साथ लॉगिन करें और आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा.

• भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड कर लें.

ये हैं जरूरी दस्तावेज-

जिन उम्मीदवारों के ई-प्रवेश पत्र (e-admit card) पर स्पष्ट फोटो नहीं है. उन्हें एक फोटो पहचान प्रमाण (photo identity proof) लाना होगा. आधार कार्ड (Aadhar Card), ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence), पासपोर्ट (Passport), वोटर आई कार्ड (Voter Id Card) आदि और परीक्षा में बैठने के लिए हर सेशन के लिए एक पासपोर्ट आकार के तीन फोटो (Passport Size Photos) होने चाहिए.

इतने घंटे की होगी परीक्षा-

बता दें कि यूपीएससी एनडीए परीक्षा ऑफलाइन मोड (Online Mode) में होगी. इस परीक्षा में मैथमेटिक्स (Mathematics) और जनरल एबिलिटी टेस्ट (General Ability Test) से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न (Objective type questions) पूछे जाएंगे. परीक्षा के लिए ढाई घंटे का समय मिलेगा. लिखित परीक्षा (Written Exam) में पास होने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.