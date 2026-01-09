Advertisement
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਸਸਤੇ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ

Niti Aayog Urban Housing Policy India: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 09, 2026, 04:23 PM IST

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਸਸਤੇ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ

Urban Housing Policy India: ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਉੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

2050 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, 2050 ਤੱਕ 850 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ।

ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਖਾਲੀ ਘਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਅਨੁਪਾਤ (FAR) ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ-ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ (TOD) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਬੱਸ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਡਲ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ (MTA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ, ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਘਰ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ
ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ₹1 ਤੋਂ ₹1,000 ਤੱਕ ਦੀ ਟੋਕਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਨੂੰ ₹20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹40 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

PMAY-U 2.0 ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 11.2 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9.6 ਮਿਲੀਅਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ, PMAY-U 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

