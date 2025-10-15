Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2962254
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

Passport Ranking: ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਖਿਸਕਿਆ

Passport Ranking: ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਨਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 15, 2025, 09:49 AM IST

Trending Photos

Passport Ranking: ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਖਿਸਕਿਆ

Passport Ranking: ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਨਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 227 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 180 ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਏਟੀਏ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈਨਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 193 ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 190 ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ 189 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।

ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਬਦਲਾਅ ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਈਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ 46 ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 180 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਨਲੇ ਓਪਨਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 77ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 37 ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ 94ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 64ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।

76 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ 30 ਵੱਧ ਹਨ, ਚੀਨ ਹੁਣ ਹੈਨਲੀ ਓਪਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 65ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਨ 'ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਵਧਦਾ ਧਿਆਨ ਰੂਸ, ਖਾੜੀ ਰਾਜਾਂ, ਕਈ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGS

Passport RankingHenley Passport Indexpunjabi news

Trending news

fazilka news
Fazilka News: ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪਿਤਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ
IPS Y Puran Kumar suicide case
ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ; ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2025
Jathedar Kuldeep Singh Gargaj
ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਇਆ
Tarn Taran News
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ: ਸੱਤਾ ਨੌਸ਼ਹਰਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
CM Bhagwant Mann
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ- CM ਮਾਨ
sanjeev arora
ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦੇਹ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਂਦੀ
Kotkapura Police action
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ 6 ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ
Amritsar police action
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਟਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ 6 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰੋਂਦ ਬਰਾਮਦ