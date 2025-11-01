Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2984331
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਫਾਰੈਸਟਰ ਨੂੰ 15,000 ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ

Hoshiarpur News: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਿੰਡ ਥਿਡਾਂ (ਤਹਿਸੀਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ) ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10–12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 11 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਨੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 01, 2025, 08:11 PM IST

Trending Photos

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਫਾਰੈਸਟਰ ਨੂੰ 15,000 ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ

Hoshiarpur News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (VB) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਿਲਪੁਰ ਫਾਰੈਸਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਫਾਰੈਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਪਾਲ ਨੂੰ ₹15,000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਿੰਡ ਥਿਡਾਂ (ਤਹਿਸੀਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ) ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10–12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 11 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਨੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸਰਪੰਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ (ਫਾਰੈਸਟ ਵਿਭਾਗ, ਮਹਿਲਪੁਰ) ਆਪਣੇ 3–4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦਰੱਖਤ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ₹1,23,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ₹31,000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹2,000 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਫਾਰੈਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਤ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਰੈਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਪਾਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ₹15,000 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰੈਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਪਾਲ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਾਰੈਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਪਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

TAGS

Vigilance Bureau PunjabForest Department MahilpurBribery Case Hoshiarpur

Trending news

Vigilance Bureau Punjab
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਫਾਰੈਸਟਰ ਨੂੰ 15,000 ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ
Kultar Singh Sandhwan
ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ
CM Bhagwant Mann
ਬਿੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ‘ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ’ ਨਹੀਂ- CM ਮਾਨ
Snow Leopard Rescue
किन्नौर में पहली बार देखा गया हिम तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू
Mansa news
ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
harjot singh bains
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ PU ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ
Harcharan Singh Bhullar
CBI ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
Himachal government
सेना तक आसानी से पहुंचेंगे दुग्ध उत्पाद: हिमाचल सरकार की बड़ी पहल
Harsimrat Kaur Badal
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, PU ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
Dr Manmohan Singh
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਡਾਕਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ