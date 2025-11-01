ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਫਾਰੈਸਟਰ ਨੂੰ 15,000 ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ

Hoshiarpur News: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਿੰਡ ਥਿਡਾਂ (ਤਹਿਸੀਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ) ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10–12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 11 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਨੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ।
Hoshiarpur News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (VB) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਿਲਪੁਰ ਫਾਰੈਸਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਫਾਰੈਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਪਾਲ ਨੂੰ ₹15,000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਿੰਡ ਥਿਡਾਂ (ਤਹਿਸੀਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ) ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10–12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 11 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਨੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸਰਪੰਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ (ਫਾਰੈਸਟ ਵਿਭਾਗ, ਮਹਿਲਪੁਰ) ਆਪਣੇ 3–4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦਰੱਖਤ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ₹1,23,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ₹31,000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹2,000 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਫਾਰੈਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਤ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਰੈਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਪਾਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ₹15,000 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰੈਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਪਾਲ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਾਰੈਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਪਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।