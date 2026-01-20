Advertisement
Amazon-Flipkart 'ਤੇ ਨਹੀਂ...ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ iPhone 16 Plus! ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

iPhone 16 Plus Sale: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਸੇਲਜ਼ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ 16 ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 20, 2026, 04:47 PM IST

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 16 ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੋਨ ਇਸਦੀ ਲਾਂਚ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸੇਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸੇਲਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ 16 ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਡੀਲ ਸਿਰਫ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਜਾਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ 16 ਪਲੱਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਿਟੇਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

iPhone 16 ਪਲੱਸ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਜੇ ਸੇਲਜ਼ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਈਫੋਨ 16 ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਜੇ ਸੇਲਜ਼ ਦੇ ਔਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਡੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ 16 ਪਲੱਸ ₹89,900 ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਸੇਲਜ਼ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਨ ਸਿਰਫ਼ ₹71,890 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹18,000 ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਛੋਟ
ਫਲਿਪਕਾਰਟ 'ਤੇ, ਆਈਫੋਨ 16 ਪਲੱਸ ₹79,900 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ, ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹74,900 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਨ ਵਿਜੇ ਸੇਲਜ਼ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਈਫੋਨ 16 ਪਲੱਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਆਈਫੋਨ 16 ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 6.7-ਇੰਚ ਸੁਪਰ ਰੈਟੀਨਾ XDR ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਮਕ ਅਤੇ ਰੰਗ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਐਪਲ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ A18 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਬਿਹਤਰ ਬੈਟਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ IP68-ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਈਫੋਨ 16 ਪਲੱਸ ਕੈਮਰਾ
ਆਈਫੋਨ 16 ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਬਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 48MP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 12MP ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 12MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ iOS 18 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ 27 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਬੈਕ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

