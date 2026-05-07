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हिमाचल को केंद्र से मिलेगा सम्मान, पंचायत चुनाव और बंगाल हिंसा पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान

Vikramaditya Singh: हिमाचल के मंत्री Vikramaditya Singh ने वोट चोरी, बंगाल सरकार, पंचायत चुनाव और PMGSY को लेकर बड़ा बयान दिया. हिमाचल को बेहतर सड़क संपर्क के लिए केंद्र सरकार सम्मानित करेगी.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 07, 2026, 04:19 PM IST

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हिमाचल को केंद्र से मिलेगा सम्मान, पंचायत चुनाव और बंगाल हिंसा पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री Vikramaditya Singh ने पंचायत चुनाव, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) और राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों को लेकर अहम बयान दिए हैं. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार सम्मानित करने जा रही है.

मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया, जिसमें ग्रामीण सड़क संपर्क के क्षेत्र में हिमाचल का प्रदर्शन बेहतर पाया गया. इसी उपलब्धि के लिए 9 मई को सिहोर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश को सम्मानित किया जाएगा.

PMGSY के तहत हिमाचल को मिली बड़ी मंजूरी
Vikramaditya Singh ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हिमाचल को गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए 46 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई है.

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इसके अलावा PMGSY-4 के तहत प्रदेश की 250 बस्तियों को सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए 2247 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 से अब तक प्रदेश में करीब साढ़े तीन हजार किलोमीटर सड़क नेटवर्क विकसित किया जा चुका है, जो ग्रामीण विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच रही सड़कें
मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार डोडरा-क्वार, लाहौल-स्पीति, छोटा और बड़ा भंगाल जैसे दुर्गम इलाकों तक सड़क पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने इस कार्य में सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री Shivraj Singh Chouhan का आभार भी जताया.

पंचायत और जिला परिषद चुनाव पर कांग्रेस बनाएगी रणनीति
जिला परिषद चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के उतरने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि आमतौर पर ये चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े जाते, बल्कि विचारधारा के आधार पर होते हैं. हालांकि कांग्रेस पार्टी इस विषय पर चर्चा कर अपनी रणनीति तय करेगी.

बंगाल चुनाव और वोट चोरी के मुद्दे पर भी बोले
बंगाल चुनाव के बाद सामने आए हिंसा और वोट चोरी के आरोपों पर मंत्री ने कहा कि देश संविधान के अनुसार चलता है और उसी प्रक्रिया के तहत सरकार का गठन होगा. उन्होंने कहा कि Mamata Banerjee के पास न्यायिक विकल्प खुले हैं और कांग्रेस पहले ही तथ्यों के आधार पर वोट चोरी का मुद्दा उठा चुकी है.

पंजाब में हालिया ब्लास्ट की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मामला संवेदनशील है और पूरी जानकारी के बिना टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.

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