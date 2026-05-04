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चुनाव नतीजों पर Vikramaditya Singh का बड़ा बयान! चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए गंभीर सवाल

हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री Vikramaditya Singh ने चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम के नतीजों पर भी रखी राय.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 04, 2026, 06:51 PM IST

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चुनाव नतीजों पर Vikramaditya Singh का बड़ा बयान! चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए गंभीर सवाल

Vikramaditya Singh: हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री Vikramaditya Singh ने विभिन्न राज्यों के चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए राजनीतिक परिदृश्य और चुनाव आयोग की भूमिका पर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि कई राज्यों में आए नतीजे देश की बदलती राजनीतिक दिशा को दिखाते हैं और इन परिणामों पर सभी दलों को गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है.

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त का श्रेय मोदी के प्रचार को
Vikramaditya Singh ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है और इसका बड़ा कारण प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में चलाया गया आक्रामक प्रचार अभियान है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से वहां मजबूत विपक्ष की भूमिका में नहीं रही, लेकिन इस बार पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसका लाभ भविष्य में मिल सकता है.

केरल और तमिलनाडु को लेकर भी रखी राय
उन्होंने कहा कि केरल में कांग्रेस समर्थित सरकार बनने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जबकि तमिलनाडु में राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं और वहां एक नया विकल्प उभर सकता है. असम में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर उन्होंने भाजपा को बधाई भी दी.

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चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए Vikramaditya Singh ने कहा कि आयोग की चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष नहीं दिखती और इसको लेकर कई राजनीतिक दलों के मन में सवाल हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी अपनी कमियों पर मंथन करेगी और भविष्य की रणनीति तैयार करेगी.

बेमौसमी बारिश से नुकसान पर सरकार करेगी मूल्यांकन
बेमौसमी बारिश और खराब मौसम से पहाड़ी क्षेत्रों में हुए नुकसान पर उन्होंने चिंता जताई. खासतौर पर सेब की फसल को हुए नुकसान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जल्द नुकसान का आकलन करेगी और प्रभावित बागवानों व किसानों को राहत देने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे.

नगर निगम चुनाव में अच्छे प्रदर्शन का दावा
नगर निगम चुनाव को लेकर भी Vikramaditya Singh ने विश्वास जताया कि कांग्रेस ने मजबूत और योग्य उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से पार्टी नगर निगम चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी.

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