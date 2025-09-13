ਖਰੜ ਦੀ ਇਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਝੜਪ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ; ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ

Kharar News: ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੋਰੇਨਸਿਕ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
Kharar News: Kharar News: ਖਰੜ ਲਾਂਡਰਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਕਾਇਲਾਰਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 4:00–4:30 ਵਜੇ ਦੌੈਰਾਨ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਹਮਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਅਹਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਕਾਇਲਾਰਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।