ਖਰੜ ਦੀ ਇਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਝੜਪ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ; ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2920295
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਖਰੜ ਦੀ ਇਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਝੜਪ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ; ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ

Kharar News: ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੋਰੇਨਸਿਕ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।

 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 12:05 PM IST

Trending Photos

ਖਰੜ ਦੀ ਇਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਝੜਪ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ; ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ

Kharar News: Kharar News: ਖਰੜ ਲਾਂਡਰਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਕਾਇਲਾਰਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 4:00–4:30 ਵਜੇ ਦੌੈਰਾਨ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।

ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੋਰੇਨਸਿਕ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਹਮਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਅਹਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸਕਾਇਲਾਰਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

TAGS

Kharar Newsclash newspunjabi news

Trending news

sirmour news
रस्सी के सहारे उफनता नाला पार कर आपदा ग्रस्त क्षेत्र पहुंची विधायक
Banjara
भूस्खलन से बनजार के बंदल गांव में खतरा, 28 घर खाली किए गए
Bilaspur cloudburst
नैनादेवी उपमंडल के नमहोल में बादल फटा; कई गाड़ियां मलबे में दबीं
UK Sikh woman rape case
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
paddy procurement
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
Rohtak News
ਰੋਹਤਕ ‘ਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ; ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ
Nurpur news
नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्कर की ₹90.71 लाख की संपत्ति जब्त
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼
Sushila Karki
ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖਤਮ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ
Himachal Monsoon
हिमाचल प्रदेश में मानसून कहर से अब तक 386 मौतें, 4,465 करोड़ का नुकसान – SDMA
;