ਸੰਕਟ ’ਚ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ; ₹50,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ, ਅਡਾਨੀ-ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਹਿਲੇਗਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ!

Vodafone Idea Crisis: ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਇਸ ਝੁਲਸਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਲਿਆਏਗਾ? ਕੀ ਅਡਾਨੀ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੀ ਜਿੰਦਲ ਕੋਈ ਦਾਅ ਲਗਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ?

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 02, 2026, 06:10 PM IST

Vodafone Idea Crisis: ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਬਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ (Vi) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਹਾਣੀ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਫੰਡਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਾਰਡ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜੀਓ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਡਾਟਾ ਅਟੈਕ: ਜਦੋਂ ਡੇਟਾ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੀਓ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਡੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ: ਜਦੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਅਤੇ ਦੋ ਗਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਅਤੇ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਾਹਕ ਜੀਓ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ।

ਏਜੀਆਰ ਥੰਡਰਬੋਲਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਏਜੀਆਰ (ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। 4ਜੀ ਅਤੇ 5ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਈ।

50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਸੰਕਟਮੋਚਕ?

ਮੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ) ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਟਕਲਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:

ਕੀ ਸੱਜਣ ਜਿੰਦਲ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣਗੇ?

ਜੇਐਸਜੇਡਬਲਯੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੱਜਣ ਜਿੰਦਲ ਅਗਰੈਸਿਵ ਵਿਸਥਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਐਮਜੀ ਮੋਟਰ) ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਐਂਟਰੀ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਅਡਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਏਗਾ?

ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ 5G ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ Vi ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ - ਅੰਬਾਨੀ ਬਨਾਮ ਅਡਾਨੀ।

ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਯਾਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਮਾਸ ਬਨਾਮ ਕਲਾਸ

ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੋ ਧਰੁਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:

ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ (ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਲਾਸ): ਸੁਨੀਲ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ARPU (ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਔਸਤ ਮਾਲੀਆ) ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ (ਮਾਸ ਕਲਾਸ): ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵੌਲਯੂਮ ਗੇਮ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ Vi ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ '3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ + 1 ਸਰਕਾਰੀ (BSNL)' ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।

ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਜੇਕਰ Vi ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Airtel ਅਤੇ Jio ਇੱਕ ਦੋਗਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਗੀਆਂ।

ਸਿਸਟਮ ਘਾਟਾ: ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ Vi ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੰਤਿਮ ਕਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ

