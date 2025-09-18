Vote Chori News: ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ; ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

Vote Chori News: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
Vote Chori News: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ 6,018 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 2023 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਿਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 6,018 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 6,018 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਸੀ।" ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਬੂਥ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਵੋਟ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸਨੇ ਮਿਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ।" ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 6,018 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ''
ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ... ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੈ।" "ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਕਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"