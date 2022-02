Weather Update- आफत वाली बारिश! टूट गया 20 साल का रिकॉर्ड, आने वाले तीन दिन ऐसा रहेगा मौसम

चंडीगढ़- Weather Update- पहाड़ों में बर्फ की सफेद चादर और मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश. इस बार फरवरी के पहले हफ्ते में ही मौसम ने 20 साल का रिकॉड तोड़ दिया हैं.

बात अगर दिल्ली की करें तो यहां फिलहाल बारिश थम चुकी है. कहा जा रहा है कि आने वाले तीन दिन तक मौसम साफ रहेगा. दोपहर के समय तेज धूप खिली रहेगी, लेकिन 9 फरवरी को एक बार फिर भारी बारिश होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.

उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत उत्तर भारत (North India Cold Wave) के विभिन्न राज्यों में अगले दो दिनों तक कंपकंपाती ठंड पड़ने वाली है. मौसम विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो दिनों तक सर्दी सितम ढहाएगी. इसके अलावा, तीन दिनों तक इन इलाकों में सुबह और शाम को घना कोहरा (Dense Fog) भी छाया रहेगा.

#WATCH Delhi: A thick layer of fog engulfs the national capital, resulting in extremely reduced visibility

Visuals from Firoz Shah road, Rajpath, and India Gate pic.twitter.com/VzAkv8EShq

— ANI (@ANI) February 5, 2022