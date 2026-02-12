Weird Village: ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਭੂਤਿਆ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗਾਇਬ! ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਕੰਬ ਜਾਵੇਗੀ ਰੂਹ

Weird Village: ਅਸਾਮ ਦਾ ਮਯੋਂਗ ਪਿੰਡ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹੱਸਮਈ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਮੰਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
Weird Village Mayong Assam: ਅਸਾਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਮਯੋਂਗ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋਣ, ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਪਤ ਮੰਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹੱਸਮਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਾਦੂਈ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ?
ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ, ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਜਸ ਜਾਂ ਬੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਘਟੋਤਕਚ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਦੂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਫੌਜਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਯੋਂਗ ਦੇ ਰਹੱਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਮਯੋਂਗ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਮਯੋਂਗ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਐਂਪੋਰੀਅਮ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 13ਵੀਂ ਤੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੰਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਕ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਦੂਈ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਥਿਆਰ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਰਸਮੀ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਮਯੋਂਗ ਦੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸੈਲਾਨੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ, ਰਸਮੀ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਾਈਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਜ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਯੋਂਗ ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 2024 ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਮਯੋਂਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿੱਥ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਝ ਇੱਥੇ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੀਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।