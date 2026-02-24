ਮੌਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ? ICU ਨਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼

ICU Nurse Experience: ਇੱਕ ਆਈਸੀਯੂ ਨਰਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਹੱਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ICU Nurse Experience: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਲਾ ਨਰਸ, ਕਿਰਸਟੀ ਰੌਬਰਟਸ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ICU) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ "ਆਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ" ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਵੀਡੀਓ, 600,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ," "ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ," ਜਾਂ "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।" ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ?
ਨਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਬੇਅਸਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਹਾਸਪਾਈਸ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿੱਸੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਰਸਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਬੰਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ?
ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।