ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਮਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ! ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੌਨ ਡੇਵਿਸ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਡੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ “ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਨੁਭਵ” ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਜੌਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਇਕ ਇਮਾਰਤ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ।

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 18, 2025, 04:10 PM IST

"ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?" ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਖੋਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜੌਨ ਡੇਵਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਛੇ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਡੇਡ ਸੀ। ਜੌਨ ਨੇ “ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਨੁਭਵ” (near-death experience) ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਾਰਡੀਐਕ ਅਰੈਸਟ, ਗਹਿਰੇ ਕੋਮੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੌਨ ਡੇਵਿਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੌਨ ਡੇਵਿਸ ਦੀ ਪਰਲੋਕ ਯਾਤਰਾ

ਜੌਨ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ਮਨ ਓਕਸ (Shaman Oaks) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ, ਇੱਕ ਗਿਲਹਰੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। 

ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਪਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।" ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਟੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਰੰਗਾਂ ਸਨ।

ਜੌਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਜੌਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ 'ਗਾਈਡ' ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 'ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ' ਸੀ।'' ਜੌਨ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤਾਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗਾਈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘਦੇ ਹਨ।" ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਗਾਈਡ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ। 

ਉੱਥੇ, ਜੌਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਚਮਕਦਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਜੌਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਗ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਗਾਈਡ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜੌਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਭੱਜਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੰਨਾ ਚਮਕਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਲ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਜੌਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।'" ਜਿਸ ਪਲ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜੌਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੇ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ।

 

 

 

