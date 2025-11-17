Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3007197
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ OK ਦੀ Full Form? 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ

Knowledge Story: OK ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ 183 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਾਰਲਸ ਗੋਰਡਨ ਗ੍ਰੀਨ  (Charles Gordon Greene)  ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। 1839 ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 17, 2025, 12:43 PM IST

Trending Photos

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ OK ਦੀ Full Form? 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ

Knowledge Story: ਲੋਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ "OK" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ-ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। OK ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਾਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ OK ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ "OK" ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ।

OK ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ 'Olla Kalla' ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ 'All correct'। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ OK ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ 183 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਾਰਲਸ ਗੋਰਡਨ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। 1839 ਵਿੱਚ, ਚਾਰਲਸ ਗੋਰਡਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਡ-ਭਰੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
OK ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "Oll Korrect" ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 1839 ਵਿੱਚ ਬੋਸਟਨ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਆਕਰਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਲੇਖ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "OW" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "oll wright" ਜਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। 1840 ਵਿੱਚ, "OK" ਸ਼ਬਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਰਟਿਨ ਵੈਨ ਬੁਰੇਨ ਦੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਦਰਅਸਲ, Van Buren ਦਾ ਉਪਨਾਮ Old Kinderhook ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ "ਓਕੇ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ "OK Clubs" ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। "ਓਕੇ" ਦਾ ਹੁਣ ਦੋਹਰਾ ਅਰਥ ਸੀ: ਇਸਦਾ ਅਰਥ "Old Kinderhook " ਅਤੇ "All Correct" ਦੋਵੇਂ ਸੀ।

TAGS

Ajab gajabKnowledge News.Trending news

Trending news

Jalandhar loot news
ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ
# cricket
ਰੋਹਿਤ-ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਧੋਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਛੱਕਾ
Skincare tips
ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਲਓ ਟੇਂਸ਼ਨ, 5 ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਓ ਕੋਰੀਅਨ ਗਲੋ
Times Square Langar
ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਛਤਵਾਲ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਏਅਰ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਲੰਗਰ
advantage PM Kisan Samman Nidhi
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, Check ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
Japan Sakurajima volcano
ਇੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਮਾਕਾ! 4 KM ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ
Mata Shri Chintpurni Festival 2025
माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव-2025 संपन्न; समापन समारोह में अमृत मान ने जमाई धूम
Saudi bus accident
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ; ਉਮਰਾਹ ਲਈ ਗਏ 42 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
Gold-Silver price today
Gold-Silver Price Today: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ Rate
amritsar murder
ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਕੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਗਲ਼ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ