ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ OK ਦੀ Full Form? 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ

Knowledge Story: OK ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ 183 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਾਰਲਸ ਗੋਰਡਨ ਗ੍ਰੀਨ (Charles Gordon Greene) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। 1839 ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
Knowledge Story: ਲੋਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ "OK" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ-ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। OK ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਾਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ OK ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ "OK" ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ।
OK ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ 'Olla Kalla' ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ 'All correct'। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ OK ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ 183 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਾਰਲਸ ਗੋਰਡਨ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। 1839 ਵਿੱਚ, ਚਾਰਲਸ ਗੋਰਡਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਡ-ਭਰੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
OK ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "Oll Korrect" ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 1839 ਵਿੱਚ ਬੋਸਟਨ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਆਕਰਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਲੇਖ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "OW" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "oll wright" ਜਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। 1840 ਵਿੱਚ, "OK" ਸ਼ਬਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਰਟਿਨ ਵੈਨ ਬੁਰੇਨ ਦੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, Van Buren ਦਾ ਉਪਨਾਮ Old Kinderhook ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ "ਓਕੇ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ "OK Clubs" ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। "ਓਕੇ" ਦਾ ਹੁਣ ਦੋਹਰਾ ਅਰਥ ਸੀ: ਇਸਦਾ ਅਰਥ "Old Kinderhook " ਅਤੇ "All Correct" ਦੋਵੇਂ ਸੀ।