Snake ने की प्लेन की यात्रा ! डिब्बे के अंदर बैठ निकली सवारी....देखें वीडियो

चंडीगढ़- आमतौर पर हम कहीं भी जाते हैं तो बहुत सी यादें साथ लेकर वापिस लौटते हैं. खट्टी-मीठी यादों के सफर में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें ताउम्र याद रहते हैं. जरा सोचिए आप किसी एयरलाइन में सफर कर रहे हैं और अचानक से वहां सांप आ जाएं? सोच के भी डर लगता हैं ना, लेकिन ऐसा ही एक मामला एयरएशिया (AirAsia) के एक विमान में देखने को मिला,

जब विमान में आया सांप....

दरअसल, ये घटना मलेशिया के एयरएशिया के विमान की है. जहां विमान में क्रू मेंबर के केबिन लाइट के पास अचानक एक बड़ा सांप आ गया. इस बात की भनक जब वहां मौजूद यात्रियों को लगी तो एक दम से अफरातफरी मच गई. सांप की खबर सुनते ही पायलट ने विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला लिया.

डायवर्ट किया विमान....

10 फरवरी को ये विमान कुआलालंपुर (Kuala Lumpur ) से तवाउ (Tawau ) जाने के लिए रवाना हुआ था. इस पूरी घटना पर विमान के मुख्य सुरक्षा अधिकारी कैप्टन लिओंग टीएन लिंग ने कहा कि, “यह एक बहुत ही दुर्लभ घटना है जो किसी भी समय विमान में हो सकती है.” मुख्य सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक एयर एशिया के फ्लाइट को डायवर्ट करने का फैसला जरूरी था. इस पूरी घटना पर एक यात्री ने भी ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि, "हाँ! एक विमान पर सांप था.....!'

Yikes!

Snake on a plane!

Either an escaped pet from passenger carry on/luggage or possibly climbed its way into the aircraft from the ground.

Air Asia Airbus A320-200,Kuala Lumpur to Tawau.

This dude happily stayed inside the illuminated area till plane was divertedpic.twitter.com/jqopi3Ofvp

— Hana Mohsin Khan | هناء (@girlpilot_) February 12, 2022