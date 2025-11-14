Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3002638
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕਾਰਨ ਜਾਣਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

Why insects disappear in winter: ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੈਵਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਡਾਇਪੌਜ਼ (Diapause) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 12:12 PM IST

Trending Photos

ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕਾਰਨ ਜਾਣਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

Why insects disappear in winter: ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ, ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੱਛਰ, ਮੱਖੀਆਂ, ਤਿਲਚੱਟੇ, ਮੱਖਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ-ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।

ਠੰਡ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਡਾਇਪੌਜ਼: ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿ-ਬਚਾਅ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ

ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੈਵਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਡਾਇਪੌਜ਼ (Diapause) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿਲਦੇ-ਡੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਦੇ ਹਨ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ?

ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਤਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਛੱਜਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੀੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ—ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ, ਲਾਰਵਾ ਜਾਂ ਪੂਪਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਡੇ ਤੇ ਲਾਰਵਾ ਬਸੰਤ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੀੜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਬਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਨਮੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

TAGS

Insects in winterwhy insects disappearinsect hibernation

Trending news

amritsar news
ਪਿੰਡ ਠੱਠੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਨੇ ਖੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ; ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
Astrology Tips
ਕੀ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਾਲ ਧੋਣੇ ਠੀਕ? ਜਾਣੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਏ
Gas Theft News
ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Delhi blast
Delhi Blast ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡਾ. ਉਮਰ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ
qaumi insaaf morcha
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਕੂਚ; ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ
amritsar news
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਜਥੇ 'ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ
children’s day
ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦੈ ਬਾਲ ਦਿਵਸ, ਜਾਣੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਹੱਤਵ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਠੰਢ ਵਧੀ; ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲੀਅਸ ਉਤੇ ਪੁੱਜਿਆ
tarn taran by election results
Tarn Taran by Election Result Live: ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ; 9 ਰਾਊਂਡਾਂ ਮਗਰੋਂ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 14 ਨਵੰਬਰ 2025