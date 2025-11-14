ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕਾਰਨ ਜਾਣਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

Why insects disappear in winter: ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੈਵਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਡਾਇਪੌਜ਼ (Diapause) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
Why insects disappear in winter: ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ, ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੱਛਰ, ਮੱਖੀਆਂ, ਤਿਲਚੱਟੇ, ਮੱਖਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ-ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।
ਠੰਡ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾਇਪੌਜ਼: ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿ-ਬਚਾਅ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ
ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੈਵਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਡਾਇਪੌਜ਼ (Diapause) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿਲਦੇ-ਡੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਦੇ ਹਨ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ?
ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਤਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਛੱਜਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕੀੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ—ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ, ਲਾਰਵਾ ਜਾਂ ਪੂਪਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਡੇ ਤੇ ਲਾਰਵਾ ਬਸੰਤ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੀੜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਬਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਨਮੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।