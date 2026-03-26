ਨਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਚਿੱਟੇ ਧੱਬੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ!

Health Tips: ਨਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਧੱਬੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
White Spots On Nails: ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਿਊਕੋਨੀਚੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਿੱਟੇ ਧੱਬੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ?
1. ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ
ਨਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਧੱਬੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6 ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
2. ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
-ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੁੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਧੱਬੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਨਹੁੰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਜਾਂ ਦਬਾਅ
- ਐਲਰਜੀ (ਨਹੁੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ)
- ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ
- ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ?
अगर यह समस्या पोषण की कमी के कारण है, तो खानपान में बदलाव से इसे ठीक किया जा सकता है:
ਜ਼ਿੰਕ ਲਈ: ਆਂਡੇ, ਦਹੀਂ, ਮੱਛੀ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ, ਬਦਾਮ, ਦਾਲ
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲਈ: ਦੁੱਧ, ਬ੍ਰੋਕਲੀ, ਚੀਆ ਬੀਜ, ਸੋਇਆ ਉਤਪਾਦ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6 ਲਈ: ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ, ਪਾਲਕ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਚਿੱਟੇ ਧੱਬੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੁੰ ਦਰਦਨਾਕ ਜਾਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਨਹੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
(Disclaimer: ਇਹ ਲੇਖ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ZeePHH ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)