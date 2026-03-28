ਕੌਣ ਹੈ ਅਨੰਨਿਆ ਬਿਰਲਾ? ਆਰਸੀਬੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਮਗਰੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ

Ananya Birla News: ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਧੀ ਅਨੰਨਿਆ ਬਿਰਲਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 28, 2026, 06:51 AM IST

Ananya Birla News: ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਧੀ ਅਨੰਨਿਆ ਬਿਰਲਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਆਈਪੀਐਲ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲ। ਆਰਸੀਬੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ₹16,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਨਿਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰਿਆਮਨ ਬਿਰਲਾ ਹਨ।

ਅਨੰਨਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ, ਗਾਇਕਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਨੰਨਿਆ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਮੀਮਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਅਨੰਨਿਆ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੀਮਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। 31 ਸਾਲਾ ਅਨੰਨਿਆ ਦਾ ਜਨਮ 1994 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਮਰੀਕਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਫੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ​​ਸਮਝ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਨਿਆ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਨੰਨਿਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨੰਨਿਆ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਸਦਾ ਗਾਣਾ "ਸਰਕਲਸ" ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਨੰਨਿਆ ਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਸਮਝ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੰਨਿਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹1,770 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹425 ਕਰੋੜ (4.25 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

