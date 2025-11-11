Delhi Red Fort Blast: ਕੌਣ ਹੈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਡਾ. ਉਮਰ ਮੁਹੰਮਦ; ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ; ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ

Advertisement
Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 11, 2025, 10:57 AM IST

Delhi Red Fort Blast: 10 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:52 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਡਈ i20 ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ, NIA, ਅਤੇ NSG) ਇਸਨੂੰ ਫਿਦਾਇਨ (ਆਤਮਘਾਤੀ) ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਕਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ) ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ
ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਾਰ ਚਲਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਡਾਕਟਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਈ20 ਕਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸਜਿਦ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 6:48 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6:51 ਵਜੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ।

ਸ਼ੱਕੀ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕੌਣ ਹੈ?
ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪੁਲਵਾਮਾ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਅੰਸਾਰ ਗਜ਼ਵਤ-ਉਲ-ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

