Rahul Gandhi Hydrogen Bomb: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ?

Rahul Gandhi Hydrogen Bomb: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ "H Files" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 05, 2025, 02:20 PM IST

Rahul Gandhi Hydrogen Bomb: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ "H Files" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਉਲਟ ਗਈਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਸੀ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, "ਇਹ ਔਰਤ ਕੌਣ ਹੈ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ 22 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸੀਮਾ, ਸਵੀਟੀ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Buta Singh Remarks: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ; ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Guru Nanak Prakash Purab Wishes: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ

