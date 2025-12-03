Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3027514
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

Relationship Secrets: ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ? ਕਾਰਨ ਜਾਣਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

Relationship Secrets: ਪਿਆਰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 03, 2025, 02:59 PM IST

Trending Photos

Relationship Secrets: ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ? ਕਾਰਨ ਜਾਣਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਪਿਆਰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ; ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸੇਨ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਇਸਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮੈਚਿਊਰਿਟੀ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਚਿਊਰ ਲੜਕੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾਰ ਲੜਕੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੜਕੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੜਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲੀ ਇੰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਲੜਕੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੜਕਿਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲੀ ਇੰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਨਫ਼ਿਡੈਂਸ
ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫ਼ਿਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੜਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਅਰਿੰਗ ਸੁਭਾਵ
ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਿੰਗ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮੇਰਿਟਲ ਅਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ
ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦ ਅਕਸਰ ਐਕਸਟਰਾ ਮੇਰਿਟਲ ਅਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜੋੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੀ ਉਮਰ ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ।

TAGS

Relationship Secrets

Trending news

Relationship Secrets
Relationship Secrets: ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ?
Lawrence Bishnoi
ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
Ludhiana News
ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਖ਼ਤ; ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ
Dharmendra Deol
ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਨੀ ਤੇ ਬੌਬੀ ਨੇ ਅਸਥੀਆਂ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ
dhurandhar release date
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ
MP Amritpal Singh
ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Karnal Gharonda accident
ਬੇਕਾਬੂ ਟਰੱਕ ਨੇ ਕਈ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ; ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ, ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
#IndiaVsPakistan Imran Khan
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ?
Shimla Sanjauli Mosque
संजौली मस्जिद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 3 मंजिल हटाने के दिए आदेश
BDPO Suspend
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਸਪੈਂਡ