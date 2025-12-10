Advertisement
ਮਾਲ 'ਚ ਬਣੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ? 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਵਾਬ

ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 10, 2025, 03:42 PM IST

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ:
ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਫਾਈ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਫਾਈ ਅਗਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਏਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਬਲਿਕ ਕੰਟਰੋਲ: ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

