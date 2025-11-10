US Shutdown: ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ?

US Shutdown: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
US Shutdown: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ
CNN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਹੋਏ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨੇਤਾ ਜੌਨ ਥੂਨ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ: ਜੀਨ ਸ਼ਾਹੀਨ (ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ), ਐਂਗਸ ਕਿੰਗ (ਮੇਨ), ਅਤੇ ਮੈਗੀ ਹਸਨ (ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 8:30 ਤੋਂ 9:00 ਵਜੇ (ਪੂਰਬੀ ਸਮੇਂ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਹਾਊਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਸਮਝੌਤਾ" ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।