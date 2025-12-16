Advertisement
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨ

Brain Stroke Risk During Winters: ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਵਧਦਾ ਹੈ? ਠੰਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ - ਪੂਰੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 16, 2025, 05:23 PM IST

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨ

Brain Stroke: ਜਿੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜੋਖਮ ਠੰਡੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਸਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾੜ੍ਹਾ 
ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੰਢ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੂਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਮੈਟਾ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੰਡਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਗਾੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਠੰਡਾ ਦਿਨ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋਖਮ 
ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ "ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਦਿਨ" ਇਸਕੇਮਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਤੰਗ ਧਮਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਲੌਟਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਬ੍ਰੀਨੋਜਨ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਕੇਮਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸਰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਠੰਢ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ - ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋਣਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ - ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

