ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝੜ ਰਹੇ ਹਨ ਵਾਲ? ਅਜ਼ਮਾਓ ਦਾਦੀ-ਨਾਨੀ ਦੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

Hairfall Care Tips: ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣਾ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਦਾਦੀ-ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 23, 2025, 04:47 PM IST

Winter Hair Care: ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ, ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਡੈਂਡਰਫ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਠੰਡੀ ਹਵਾ, ਘੱਟ ਨਮੀ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਰੁਟੀਨ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਰੜੀਆਂ, ਸਫੈਦ ਵਾਲ, ਪਤਲੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲ ਝੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੇਜ਼ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਖ਼ਤ, ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤੇਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਸਟਰ ਤੇਲ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ
ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂਥੋਲ ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ
ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਵਾਲ ਧੋਣ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂਥੋਲ ਪੇਸਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਉਪਾਅ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਤੇਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ
ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਫ਼ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
(Disclaimer: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ZeePHH ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।)

