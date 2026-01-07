ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੰਡੇ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

Cold Hands and Feet in Winter: ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਾਂ ਰੇਨੌਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
Winter Health Care: ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਠੰਢੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਅਕਸਰ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਿਮਾਗ, ਦਿਲ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੈਸੋਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ, ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਚਮੜੀ ਪੀਲੀ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ: ਹਾਏ ਜਾਂ ਲੋ ਬਲਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ, ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ
ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਥਾਇਰਾਇਡ, ਸ਼ੂਗਰ, ਅਨੀਮੀਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ
ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਟਾ-ਬਲੌਕਰ
ਰੇਨੌਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਠੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?
ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ -
ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ: ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾਓ
ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ: ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਓ: ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ: ਰੇਨੌਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਗਰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ, ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ (ਅਲਸਰ) ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
