ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?

Winter Health Care: ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਲਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੋਟੇ ਉੱਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਬਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਠੰਡੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਜਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਠੰਡ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ
ਠੰਡ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਬਣਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਨੀਮੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ
ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਠੰਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੀਮੀਆ ਅਕਸਰ ਥਕਾਵਟ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈਪੋਥਾਈਰੋਡਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ, ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਠੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਜਾਂ ਠੰਢੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
