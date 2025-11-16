Woman marries with AI: ਕਾਨੋ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੂਨ ਕਲਾਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਥੀ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, AI ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਓਕਾਯਾਮਾ ਤੋਂ AI ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਨੋ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ 32 ਸਾਲਾ ਜਾਪਾਨੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਸਾਥੀ, ਲੂਨ ਕਲੌਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਪਾਨੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ AI ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਵਿਆਹ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਬਹਿਸਾਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੋ ਨੇ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਫੈਸਲਾ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੂਨ ਕਲਾਜ਼ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਥੀ ਬਣਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਸਾਥੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਾਨੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਨੋ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜ ਗਈ, ਇੱਕ AI ਚੈਟਬੋਟ ਜੋ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ AI ਬੋਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੰਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਨੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ AI ਸਾਥੀ, ਕਲੌਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਚੈਟਬੋਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਾਨੋ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਮਨੁੱਖੀ-AI ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀ ਕਾਨੋ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੀ, ਜਦਕਿ ਲਾੜਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾੜਾ- ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰੈਕਟਰ ‘ਲੂਨ ਕਲੌਸ’—ਪੂਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੋ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਆਲਿਟੀ ਗਲਾਸਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਏਆਈ ਲਾੜਾ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਿਆ—
“ਇਹ ਪਲ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ… ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਹਨ।”
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਵੀਕਾਰ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਆਹ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਏਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ।
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ।