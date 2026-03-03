Advertisement
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਹ 24 ਮਿੰਟ! ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ, ਦੱਸਿਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚ

 ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਰੰਗ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Mar 03, 2026, 09:03 AM IST

Near Death Experience: ਕੀ ਮੌਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ? ਲੌਰੇਨ ਕੈਨੇਡੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਰੇਨ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਡੇਡ ਸੀ। ਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਲੌਰੇਨ ਕੈਨੇਡੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਡੇਡ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ, ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ CPR ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਕੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਖੀ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੌਰੇਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹੀ। ਲੌਰੇਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ: ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਲੌਰੇਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਲੌਰੇਨ ਆਪਣੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕੀ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਰੇਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਫਿਬ੍ਰਿਲੇਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ।

